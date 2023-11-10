شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام بين يوم مولدها ورحيلها.. ذكرى رحيل الفنانة معالى زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنانة معالى زايد، التى رحلت عن عالمنا فى 10 نوفمبر 2014، حيث إن الفرق بين يوم مولدها ورحيلها 5 أيام، كما أنها من مواليد 5 نوفمبر، اكتشفها المخرج نور الدمرداش وقدمها من خلال مسلسل "الليلة الموعودة" ثم بدأت رحلاتها الفنية وقدمت خلال أكثر من 90 فيلما سينمائيا ومسلسلات ومسرحيات، أصبحت علامة مميزة فى تاريخ التمثيل وقدمت مجموعة كبيرة من المسلسلات منها "دموع فى عيون وقحة" بطولة النجم عادل إمام، و"الحاوى" بطولة فاروق الفيشاوى وإلهام شاهين.

واتجهت معالى زايد بعد ذلك إلى السينما فقدمت أول أدوارها بها من خلال فيلم "وضاع العمر يا ولدى" وقدمت كل الأدوار سواء الفتاة الجميلة أو رجلا من خلال فيلم "السادة الرجال"، كما برعت أيضا فى تقديم أدوار المرأة الصعيدية فى مسلسل "امرأة من الصعيد الجوانى" وتجسد خلاله دور "نوارة" زوجة رجل صعيدى يدعى "فواز الدرينى" لديها منه أربع بنات جميعهن فى مراحل تعليمية مختلفة، وتدخل في صراع مع زوجها وتطلب الطلاق كما برعت في فيلم "الشقة من حق الزوجة".

وقدمت الفنانة معالى زايد العديد من الأفلام السينمائية، منها وضاع العمر يا ولدي، عروسة وجوز عرسان، ولا من شاف ولا من دري، الحلال يكسب، العربجي، الشقة من حق الزوجة، الأرملة والشيطان، الفرن، بيت القاضي، استغاثة من العالم الآخر، أنا اللي قتلت الحنش، قضية عم أحمد، لولاكي، السكاكيني، السادة الرجال، الصرخة، سيداتي آنساتي، أبو الدهب، البيضة والحجر، الزوجة تعرف أكثر، الزمن الصعب، أسوار الحب، المتهمة، رجل مهم جدا، سمك لبن تمر هندي، كتيبة الإعدام، وغيرها.

كما قدمت الكثير من الأعمال الدرامية في التليفزيون منها، الليلة الموعودة، دموع في عيون وقحة، الرجل الذي هوى، حلم الليل والنهار، بدارة، شفيقة ومتولي، الدم والنار، حضرة المتهم ابى، امراة من الصعيد الجواني، ابن الارندلى، الوترد المشدود، موجة حارة.