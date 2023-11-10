شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر من كواليس "صوت وصورة": كُلنا مشتبه فيه.. لا أستثنى أحدا حتى المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم صدقي صخر عن صور جديدة من كواليس مسلسل "صوت وصورة" والذي يعرض حاليا على منصة watch it الإلكترونية وشاشة قناتي DMC وDMC دراما، مع النجمة حنان مطاوع والنجمة نجلاء بدر وباقي أبطال وفريق عمل المسلسل.

وعلق صخر على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كُلنا مشتبه فيه.. لا أستثني أحدًا حتى المخرج".



أبطال مسلسل صوت وصورة

ويجسد صدقي صخر في أحداث المسلسل شخصية المحامي "لطفى عبود" والتي سبق وقال عنها إنها عبارة عن محامٍ من الشارع وله شخصيته وتركيباته الخاصة فهو إنسان وأب له طفل ويمتلك منزلا فى الريف.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل "صوت وصورة" العديد من الأحداث التشويقية واستمرار البحث عن قاتل عصام (مراد مكرم)، إذ كشفت التحريات عن وجود بصمة رضوى (حنان مطاوع) على السكينة التى قتل بها عصام الصياد، مما أصاب الضابط (رامى الطمبارى) بالصدمة، لتعود الشكوك إليها من جديد، وفى مشهد مؤثر توصى رضوى أهلها على ابنتها، إذا أصابها شيء ويوعدونها بالاهتمام بها.



صدقى مع نجلاء بدر وناردين فرج

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



صدقى مع فدوى عابد



صدقي صخر مع وليد فواز



صدقي صخر وحنان مطاوع



صدقي صخر وعمرو وهبة



