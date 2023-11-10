شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: كتبت وصيتى منذ صغرى وفترة مرضى كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع خلال حلولها ضيفة فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة ON: "فترة مرضي كانت صعبة جدا، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي انهار بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط، وأنا بالمناسبة كنت قد كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي، فأنا متمسكة بالحياة بسبب أماليا، وتفاصيل يوم العملية كان صعبا للغاية وأصر أمير إنه يبات معايا هو وأماليا، وكانت أمي مطمئنة جدا على غير عادتها وكأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على قلبها الطمأنينة".

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "صوت وصورة" بطولة، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل "صوت وصورة" يعرض الآن من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.