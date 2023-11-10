شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم The Hunger Games الجديد 17 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح فيلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes فى دور العرض العالمية يوم الجمعة المقبل 17 نوفمبر، وهو الفيلم الجديد المقتبس من كتاب سوزان كولينز الذى طرح عام 2020 ويحمل نفس الاسم، والذى تدور أحداثه قبل عقود من مغامرات كاتنيس إيفردين فى "The Hunger Games".

يركز "The Ballad of Songbirds and Snakes" على كوريولانوس سنو، وهو صبي طموح، والذى أصبح في النهاية الزعيم المستبد لبلد بانيم البائس، وهو من إخراج فرانسيس لورانس، ومن بطولة توم بليث، راشيل زيجلر، هانتر شيفر، جيسن شوارتزمن وبيتر دينكلاج.

الجزء الأول من الفيلم من تأليف وإخراج جارى روس، ومن بطولة جنيفر لورنس وجوش هتشرسون وليام هيمسورث وويلو شيلد واليزابيث بانك وويس بينتلى وستانلى لوتسى.