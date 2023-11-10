شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد الفنانة صباح "الشحرورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة صباح، اليوم الجمعة 10 نوفمبر، أو كما يلقبها الكثيرون بـ "الشحرورة" والتى قدمت أعمالا وأغانى لا تزال مرتبطة ببصمة كبيرة مع الجمهور حتى وقتنا هذا.

صباح مطربة وممثلة لبنانية صنفت فنياً كإحدى أيقونات الفن العربى، وواحدة من الأيقونات اللبنانية إلى جانب فيروز ووديع الصافى، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تليفزيونيًّا سينمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها كأسطورة فى الفن.

الشحرورة لم تقف نجاحاتها عند حد الغناء وإنما شاركت فى أهم أفلام السينما لتثبت موهبتها فى التمثيل التى لم تقل مطلقاً عن جمال صوتها ما جعلها فنانة شاملة بامتياز، لتحفر اسمها فى وجدان محبيها وعشاقها من مختلف أنحاء العالم العربى الذين ارتبطوا بصوتها وفنها.

ولدت صباح فى عام 1927 فى لبنان، اكتشفتها المنتجة آسيا، وبدأت شهرتها بعد قدومها القاهرة، تعددت أعمال الفنانة صباح السينمائية، فأثرت السينما بـ 83 فيلما فى مصر ولبنان، و3000 أغنية .