الرابر لافتا تطلق أول كليبات ألبومها الجديد "Aint The Same"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت مغنية الراب البريطانية اللبنانية لافتا Laughta فيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية "Aint The Same- ليس نفس الشيء".

الأغنية تشهد تعاون لافتا مع المنتج الموسيقي العالمي جي جي GG، المرشح لجائزة الجرامي، ويمزج العمل بين الإيقاعات الشرقية والتوزيعات الإلكترونية الغربية.

الأغنية من ألبومها الموسيقي الجديد الذي تطلقه بالتعاون مع شركة الإنتاج العالمية"MDLBEAST Records"، التي تبنت موهبتها وتسعى لإطلاقها بجولة حفلات عالمية بين أوروبا والشرق الأوسط.

خطت لافتا أولى خطواتها العالمية مؤخرا، من خلال فوزها بجائزة One To Watch من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، كأفضل موهبة صاعدة لعام 2023 ضمن جوائز الموسيقى المستقلة "AIM" لهذه السنة.

كما تأتي أغنية "ليس نفس الشيء" وسط انتعاشة فنية تعيشها الرابر اللبنانية حاليا، بعد نجاح حفلها الجماهيري في السعودية ومشاركتها في مهرجان "هي هب" في الرياض، كما تعقب جولة حفلاتها البريطانية التي مرت خلالها بين مانشستر وبرمنغهام ولندن.