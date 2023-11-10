شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى تنضم لـ"الوصفة السحرية" وتتزوج محمد أبو داود فى الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة كارولين عزمى تصوير مشاهدها فى مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى، حيث التحقت كارولين بأسرة العمل لتسجد خلال أحداثه شخصية "كارمن" وهى فتاة تتزوج من رجل فى سن والدها يجسد دوره الفنان محمد أبو داود وتكشف الحلقات عن قصتها معه وسبب زواجه منها.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال كارولين عزمى، حكاية "فى أمل" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" الذى تم عرضه فى شهر يناير هذا العام وشاركت فى بطولتها إلى جانب محمد كيلانى ومجموعة من الفنانين الشباب منهم محمد المولي، هنا يسري، شهد الشاطر وآخرين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، وجسدت خلال الأحداث شخصية "مريم" وهى مطربة شابة تعاني من السرطان في مرحلته المتأخرة.

وشاركت كارولين عزمى فى دراما رمضان قبل الماضى خلال مسلسلين هما "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى وصبرى فواز وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، و"ملف سرى" بطولة هانى سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصرى، نضال الشافعى وإخراج حسن البلاسى.