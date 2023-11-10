شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون دولار عالميا لفيلم الدراما الفرنسى Anatomy of a Fall والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما الفرنسى Anatomy of a Fall إيرادات وصلت إلى 13 مليونا و516 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 13 أكتوبر الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و31 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين مليون و973 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و11 مليونا و543 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما فاز فيلم الدراما الفرنسي Anatomy of a Fall أو Anatomie d'une chute بجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ76، العمل يدور في إطار إثارة، من إخراج جوستين ترييت من سيناريو شارك في كتابته ترييت وآرثر هراري، وتلعب دور البطولة ساندرا هولر ككاتبة تحاول إثبات براءتها من وفاة زوجها.

عرض فيلم Anatomy of a Fall لأول مرة في العالم في مهرجان كان السينمائي الـ 76 يوم 21 مايو الماضى، وتم إصداره في دور العرض الفرنسية يوم 23 أغسطس الماضى.

فيلم Anatomy of a Fall يدور حول ساندرا، كاتبة ألمانية، ألقي القبض عليها بتهمة القتل بعد وفاة زوجها في الثلج في ظروف غامضة وتحاول إثبات براءتها خلال المحاكمة.

العمل يقوم ببطولته كل من ساندرا هولر، سوان ارلاود، ميلو ماتشادو جرانر، أنطوان رينارتز، صموئيل ثيس، جيني بيث، سعدية بنتيب، كميل رذرفورد، آن روتر، صوفي فيليير.