- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع صورتين معاً، يظهر فيها النجم العالمي مايكل كين مع صديقته النجمة العالمية غليندا جاكسون التي رحلت هذا العام، حيث ظهرا في الصورة الأولى، وهي صورة قديمة، خلال مشاركتهما في تصوير فيلم يحمل إسم "The Romantic Englishwoman"، والذي عرض في الصالات السينمائية عام 1975.
إلا أن الإثنين إلتقيا مجدداً بعد 48 عاماً، وظهرا بنفس اللقطة أثناء مشاركتهما في تصوير فيلم "The Great Escaper".
يذكر أن غليندا جاكسون توفيت بعد فترة قصيرة من إنتهاء تصوير الفيلم، وذلك بسبب مشاكل صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- نجمان عالميان إلتقيا بعد 48 عاماً رغم وفاة أحدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.