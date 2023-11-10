بالصورة- نجمان عالميان إلتقيا بعد 48 عاماً رغم وفاة أحدهما

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع صورتين معاً، يظهر فيها النجم العالمي مايكل كين مع صديقته النجمة العالمية غليندا جاكسون التي رحلت هذا العام، حيث ظهرا في الصورة الأولى، وهي صورة قديمة، خلال مشاركتهما في تصوير فيلم يحمل إسم "The Romantic Englishwoman"، والذي عرض في الصالات السينمائية عام 1975.



إلا أن الإثنين إلتقيا مجدداً بعد 48 عاماً، وظهرا بنفس اللقطة أثناء مشاركتهما في تصوير فيلم "The Great Escaper".

يذكر أن غليندا جاكسون توفيت بعد فترة قصيرة من إنتهاء تصوير الفيلم، وذلك بسبب مشاكل صحية.



