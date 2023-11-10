بالصور- شاهين يحمس الجمهور لدوره في حكاية "كلمة" من مسلسل حدث بالفعل

ميرنا وليد - بيروت - شارك المغني الراب المصري شاهين البوستر الرسمي لمسلسل حدث بالفعل من حكاية "كلمة" وذلك عبر حسابه الخاص على ماقع التواصل الإجتماعي، وحمس شاهين الجمهور لدوره في المسلسل من خلال البوستر.



وفي وقت سابق، شاركت الممثلة المصرية آية سماحة البوستر الرسمي لأحدث أعمالها، وهو حكاية "كاملة" من مسلسل "حدث بالفعل"، وحمست الجمهور لمشاهدة هذا المسلسل حيث علقت بالقول: "مسلسل حدث بالفعل حكاية "كاملة" الاربعاء ٨ نوفمبر اخراج وائل فرج، تاليف فادي النجار".

حكاية "كلمة" من مسلسل حدث بالفعل يقوم ببطولته آيه سماحة، شاهين، تامر فرج، بسنت حاتم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف: أحمد فهيم، أحمد عبد الحميد، عمر جانز.

