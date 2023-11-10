بالصور- ميغان فوكس تفاجئ الجمهور بشكلها الجديد.. إليكم كيف بدت

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ميغان فوكس الجمهور بظهورها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك مختلف من خلال صور نشرتها، حيث أطلت بشعر باللون الأحمر قصير، ما جعل الجمهور يتفاعل بشكل كبير معها من خلال التعليقات مأكدين على محبتهم لها و عن مدى جاذبيتها وجمالها.

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وفي وقت سابق، إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور قديمة للنجمة العالمية ميغان فوكس مرتديةً ثياب صغيرة كشفت بطنها، وقورنت صورها بصور إبن زوجها السابق الممثل الاميركي براين أوستن غرين الذي ظهر مرتدياً نفس الثياب.

إلا أن الماجئ في الموضوع هو أن فوكس كانت قد صرحت أنها ترتدي ثياب إبن زوجها الضغير، ليعلق الجمهور بأنها تبدوا رائعة فيها.

