جمال العدل: تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية مغامرة صعبة.. لو عايزنا نفلس نعملها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المنتج جمال العدل، أن تقديم الأفلام العسكرية والتاريخية بشكل عام مغامرة صعبة وتحتاج فلوس كثيرة ومردودها المالي صعب للغاية، موضحا أن الجهات الحكومية هي التي تقوم بعمل هذه النوعية من الأعمال العسكرية والتاريخية.

وأضاف العدل، ببرنامج "حبر سري"، أنهم قد يقدموا هذه النوعية من الأفلام العسكرية ولكن حال التعاون مع التوجيه للشئون المعنوية للقوات المسلحة، مؤكدا أن هذه الجهة لديها قدرات تمكنها من هذه الأعمال، ومزح قائلا: "لو عايزنا نفلس نعمل الافلام دي".

وتابع: في بطولات في التاريخ العسكري المصرية نفرخ بيها ولحد دلوقتي في ناس كانت فاكرة 6 اكتوبر ده كوبري، وكان نفسي اعمل فيلم ديني اسلامي يبين أن المرأة حاجة محترمة في الاسلام بالتقنيات والصوت والجرافيك بتاع دلوقتي ولكن ملوش دورة رأس مال ولكن أتمنى أعمله".