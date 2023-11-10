جمال العدل: عبلة كامل مش هتمثل تاني وعمرها ما قالت الفن حرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المنتج جمال العدل، أن النجمة عبلة كامل لن تعود لمجال الفن مرة أخرى، قائلا: "لدي توقع أقرب إلى المعلومة أن عبلة كامل مش هتمثل تاني ومش بكلمها ولكن احنا أخوات وأصحاب جدا وبقالي فترة طويلة بطلت تيجي الشركة عندنا ولكن لم تقل لى حاجة".

وأوضح جمال العدل، ببرنامج "حبر سري"، أن عبلة كامل زارتهم في الشركة من عدة سنوات وشعر وقتها أنها لن تمثل مرة أخرى دون أن تدلي بأي تصريحات أو تؤكد أو تنفي شيء.

وتابع: "عبلة كامل في عز ما كنا بنمثل مع بعض صعب جدا تعرف تكلمها في الفون وترد ومشغلة ناس في البيت عندها على الله وحتى وهي بتمثل كان صعب الوصول لها".

وأضاف: "عبلة كامل مقلتش مش هتمثل لكن عبلة كامل مفيش أجمل منها ولها خصوصية وانسحبت في نبل كبير وهي لم تهين أحد وانسحبت في هدوء جدا، وعمرها ما قالت الفن حرام، وآخر أعمالها كانت محجبة وعمرها ما قالت الفن حرام وهي فنانة خاصة جدا ومفيش شبهها".