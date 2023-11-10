جمال العدل: "مرعي البريمو" مش حلو و"أرض النفاق 2" مش هينجح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد المنتج جمال العدل، أنه لم يشاهد فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي ولا أي فيلم موجود حاليا في السوق وانخفاض الايرادات لا تعني ضعف محمد هنيدي، قائلا: "الايرادات مش معناها أن هنيدي شطب والإيراد وحش وممكن يكون نزل في توقيت غلط وفي حاجات تانية بتتحكم في الايرادات".

وأوضح جمال العدل، ببرنامج "حبر سري"، أن هناك عوامل تتحكم في الايرادات قد تكون ظروف السوق والسينمات واحترافية الموزع، مضيفا: "في عوامل كتير تتحقق في السينمات وسامع أن الفيلم مش حلو ولكن هنيدي له ذوقه وطبعه وله خصوصية".

وتابع: "المفروض محمد هنيدي يتعب على نفسه شويه عشان يعمل حاجات أحسن من كده لأن هو جر جيل كامل ولسه عنده اللي يقدمه"، معبرا عن عدم اقتناعه بتقديم الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، قائلا: "رأي أنه مش هينجح".