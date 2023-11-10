شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم موظفة فى بنك وتعانى من مشاكل مع زوجها فى "الوصفة السحرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة هيدى كرم شخصية "أميرة" وهى سيدة تعمل فى بنك ضمن أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) المكون من 45 حلقة، والذى بدأت تصويره مؤخراً، والمقرر عرضه مطلع شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن قائمة مسلسلات الموسم الشتوى وتطهر هيدى خلال الأحداث متزوجة من شخص وبينهم مشاكل كثيرة في علاقاتهما.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وفى سياق آخر تشارك هيدى كرم كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى انطلق تصويره مطلع شهر أكتوبر الجارى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم فى الدراما كان مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى وآخرين.