بالصورة - دنيا بطمة تتألق بلوك أسود وتخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور، حيث أطلت بلوك أنيق، إرتدت فيه توب باللون الأسود مع سترة ضيقة بكمين طويلين بنفس اللون، مع شورت قصير ضيق باللون الأسود، وانتعلت حذاءً عالياً، وتركت شعرها منسدلاً، مع مكياج أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت دنيا قد شاركت الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت فيها بشكل واضح عن وجه إبنتها الصغرى ليلي روز، وهي إلى جانب شقيقتها غزل، وذلك بالرغم من تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها، في حال كشفت عن وجهها مرة أخرى، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.



