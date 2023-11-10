أصالة حافية القدمين على المسرح حفل روائع بليغ حمدي.. إستهتار أو إثارة للجدل؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة السورية أصالة الجدل خلال مشاركتها أمس في الحفل التكريمي الذي تم تنظيمها لروائح الموسيقار الراحل بليغ حمدل والذي أحياه العديد من النجوم وهم أنغام، وماجد المهندس، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم، وطلال سلامة، وأصالة، الى جانب الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.



وصعدت أصالى الى المسرح حافية القدمين منذ بداية فقرتها مما جعلها تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، فصحيح انها ليست المرة الاولى التي تكون فيها اي نجمة حافية على المسرح لكن ان تصعد الى المسرح منذ بداية فقرتها من دون حذاء عالي او واطي فهذا الامر جديد على الجمهور. وانقسم الجمهور بين من رأى انها تعمدت القيام بهذا الامر لكي تحدث بلبلة خصوصا ان الحفل الذي شاركت فيه ليس لوحدها بل هناك نجوم اخرون يغنون وارادات ان تكون هي الحدث بهذه الخطوة أما قسم اخر رأى انها عفوية.