بعد طرحها خط جديد مخصص للملابس.. كايلي جينر متهمة بسرقة التصاميم

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطلقت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كايلي جينر خط ملابسها الجديد، والذي يحما عنوان "Khy، إتهمت من قبل المتابعين بأنها تقلد تصاميم مغني الراب وزوج شقيقتها كيم كارداشيان السابق، كانيي ويست.



ونشرت كايلي عبر حسابها الخاص، صورة لأحد تصاميمها التي تضمّنت سترات منتفخة وثياباً يتمّ ارتداؤها كطبقات أساسية للطقس البارد، وظهرت في الصورة وهي ترتدي جامبسوت ضيق وفوقه سترة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي إتهمتها بشكل مباشر قائلة: ​​​​​"تبدو تماماً كشيء قد يصمّمه كانييه ويست"، ليضيف آخرون: "هل أصبحتم تسرقون تصاميم كانييه الآن؟".