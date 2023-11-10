جمال العدل يكشف عن الممثل المصري والممثلة المصرية الأعلى أجراً.. ليس محمد رمضان!

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المنتج جمال العدل عن حقيقة عدم العمل مع النجم المصري كريم عبد العزيز في عمل فني بسبب ارتفاع أجره وقال : "عادل امام كان بيأخد أعلى أجر لأنه بيعرف يجيبه وبتكسب من وراه، وكل لما يبقى معاك نجم مهم بتسوقه وكل لما يبقى النجم كبير بتسهل".
وتابع خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري" ان كريم هو الاعلى أجراً : اتصور أعلى أجر للفنانين هو كريم عبد العزيز وأعلى إيراد دراما وسينما، وعلى مستوى النسائي نيللي كريم ومنى زكى ونركن يسرا على جنب لأنها "عادل إمام بتاع الستات".
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