5 أفلام عالمية حصلت على لقب أكبر ميزانية فى الألفينيات.. اعرفها

القاهرة - سامية سيد - تحصد أفلام هوليود الملايين أو المليارات إذا كانوا محظوظين فى شباك التذاكر العالمى، لكن إنتاجها يكلف مبلغًا لا يصدق، وتتغير قائمة أغلى الأفلام التى تم إنتاجها فى التاريخ باستمرار، مع ارتفاع الميزانيات والأسعار كل عام.

فى العام الماضى وصف المخرج العالمى جيمس كاميرون تكلفة إنتاج فيلم Avatar: The Way Of Water بأنها "باهظة الثمن للغاية"، وأخبر مجلة GQ أن الجزء الثانى من فيلمه الرائج لعام 2009 - وهو الفيلم الأكثر نجاحًا على الإطلاق - كلف إنتاجه الكثير، وادعى كاميرون أنه لكى يتمكن الجزء الثانى من تحقيق التعادل ببساطة، يجب أن يصبح "الفيلم الثالث أو الرابع الأكثر ربحًا فى التاريخ".



وعلى الرغم من ذلك، فهو ليس الفيلم الأغلى فى التاريخ من حيث تكلفة الإنتاج، وهذه قائمة بأعلى ميزانيات الأفلام العالمية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

فيلم Star Wars: The Force Awakens لعام 2015 أغلى فيلم على الإطلاق، حيث كلف أول فيلم للمخرج JJ Abrams في ثلاثية Star Wars ميزانية وصلت إلى 447 مليون دولار.



Star Wars The Force Awakens

فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom لعام 2018 بميزانية 432 مليون دولار.



Jurassic World Fallen Kingdom

فيلم Star Wars: The Rise Of Skywalker 338 مليون جنيه إسترليني.



Star Wars The Rise Of Skywalker

فيلم Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides 308 ملايين جنيه إسترلينى.



Pirates Of The Caribbean On Stranger Tides

فيلم Avengers: Age Of Urtlon بـ ميزانية 297 مليون جنيه إسترليني.