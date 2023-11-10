شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة الفنانة سلوى محمد على اليوم من مسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل الفنانة سلوى محمد على العزاء فى والدتها التى رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضى، مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم، حسب ما أعلنت خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

يذكر أن الفنانة سلوى محمد على شيعت جثمان والدتها يوم الأربعاء الماضى من مسجد النور بالعباسية، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ومن الوسط الفنى حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على الحضور، بالإضافة إلى الفنانة بسمة، منال سلامة، المخرجة هالة خليل، والمنتج محمد العدل، أميرة فتحي، سيد رجب، وغيرهم.

وكان قد أعلن المنتج صفي الدين محمود على فيس بوك وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي، وعلق قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة الصديقة سلوى محمد على، صلاة الجنازة الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

يذكر أن آخر أعمال سلوى محمد على مشاركتها في فيلم "اتنين للإيجار" الذي عرض في دور العرض السينمائية المختلفة في يناير الماضي، وهو من بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومن تأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي.