- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - لا زالت أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، تحاول إيصال رسائل غير مباشرة أو غامضة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، فبعدما كتبت قبل فترة قصيرة رسالة جاء فيها: "المشكلة اذا حكيت بتكون نهايتك.
. سكتت كتير بس المنيح ما بيّن معك"، خرجت هذه المرة عن صمتها برسالة جديدة: "إنّ للصبر حدود... وبعدين معك؟.. ما بتتعب؟"
المرجح ان الخلافات بين الثنائي عادت في ما يخص نفقة ابنتيهما ميشيل وميلانا وطريقة تربيتهما، خصوصاً أن معظم وقت الإبنتين تقضيانه مع والدتهما، فهل تعود المشاكل الى العلن؟
كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها: إن للصبر حدود.. وبعدين معك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.