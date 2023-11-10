أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها: إن للصبر حدود.. وبعدين معك

ميرنا وليد - بيروت - لا زالت أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، تحاول إيصال رسائل غير مباشرة أو غامضة، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، فبعدما كتبت قبل فترة قصيرة رسالة جاء فيها: "المشكلة اذا حكيت بتكون نهايتك.

. سكتت كتير بس المنيح ما بيّن معك"، خرجت هذه المرة عن صمتها برسالة جديدة: "إنّ للصبر حدود... وبعدين معك؟.. ما بتتعب؟"

المرجح ان الخلافات بين الثنائي عادت في ما يخص نفقة ابنتيهما ميشيل وميلانا وطريقة تربيتهما، خصوصاً أن معظم وقت الإبنتين تقضيانه مع والدتهما، فهل تعود المشاكل الى العلن؟