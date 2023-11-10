ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية أنغام بفستان رائع الجمال ليلة أمس، خلال مشاركتها في حفل روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

واختارت أنغام أن تطل بفستان أسود اللون، مطرز من الجزء الاعلى منه على تول بأشكال ورود ملونة، ومن الساتان في الجزء السفلي منه، وهو من تصميم العلامة التجارية الشهيرة MARCHESA، ويصل سعره إلى 8 آلاف دولار، أي ما يقارب 250 ألف جنيه مصري، لكن أنغام قامت ببعض التعديلات على الفستان، ليتناسب مع ستايلها ومع الحدث اللافت، فأغلقت الفتحة العالية الموجودة في أسفل التصميم الأساسي للفستان، وبدت جميلة للغاية.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر مرتفع لفستان أنغام الأنيق في حفل روائع بليغ حمدي .. كم بلغ؟ - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.