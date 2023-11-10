ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة شمس الكويتية بلبلة بتصريحاتها حول الأطعمة التي لا يجب أن يتناولها الرجال، مشيرة الى أن الدجاج وجبة للإناث، وأن الرجال يجب أن يتناولوا وجبات ذكورية لتقوية بنيتهم: "كل شيء في الدنيا له ذكر وأنثى، والدجاج أنثى، لذلك لا يجب على الرجال تناوله، لأنه سيجعلهم ناعمين مثل النساء".
وتابعت: "هناك أدلة علمية تثبت أن تناول الدجاج يجعل الرجال ناعمين، لذلك ننصحهم دائمًا بتناول الكوارع وغيرها من الوجبات الذكورية".
هذا التصريح لشمس لم يمر مرور الكرام، اذ انقسم المتابعون بين من رأى أنها تمزح، ومن رأى أن كلامها حقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحها : الرجال لا يجب أن يتناولوا الدجاج لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.