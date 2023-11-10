شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحها : الرجال لا يجب أن يتناولوا الدجاج لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة شمس الكويتية بلبلة بتصريحاتها حول الأطعمة التي لا يجب أن يتناولها الرجال، مشيرة الى أن الدجاج وجبة للإناث، وأن الرجال يجب أن يتناولوا وجبات ذكورية لتقوية بنيتهم: "كل شيء في الدنيا له ذكر وأنثى، والدجاج أنثى، لذلك لا يجب على الرجال تناوله، لأنه سيجعلهم ناعمين مثل النساء".



وتابعت: "هناك أدلة علمية تثبت أن تناول الدجاج يجعل الرجال ناعمين، لذلك ننصحهم دائمًا بتناول الكوارع وغيرها من الوجبات الذكورية".

هذا التصريح لشمس لم يمر مرور الكرام، اذ انقسم المتابعون بين من رأى أنها تمزح، ومن رأى أن كلامها حقيقة.