ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية حنان مطاوع عن أزمتها الصحية التي واجهتها مؤخرا وتشخيصها بشكل خاطئ.

وقالت حنان مطاوع: "قبل العملية حالتي اتشخصت حاجة خطيرة جدا، والمصيبة إن التشخيص مش من دكتور، والموضوع تضخم قبل ما نستشير الدكتور أو الجراح، ودخلنا في دوامة الوهم أنا وجوزي".

وتابعت: "ارتبكت جدا لدرجة إني بدأت أعمل مسح ذري، والأعراض كانت ضيق تنفس ولما يجيلي دور برد صوتي يتشرخ ويرجع بعد 4 شهور، ورقبتي بقت عريضة جدا غير دلوقتي، لإنهم شالوا منها ربع كيلو تقريبا".

وختمت حنان مطاوع أن الكشف من خلال "السونار" كان بداية تضخم حالتها قائلة: "اللي عملوا السونار دخلوني في نفق مظلم ووهم".

كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تتحدث عن أزمتها الصحية: "دخلوني في نفق مظلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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