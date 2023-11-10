حبيب ألينا بوز يُحرجها بتصرفه مع حبيبته السابقة سيريناي ساريكايا

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة التركية ألينا بوز عن قيام حبيبها أوموت افيرغين بوضع اعجاب على منشور حبيبته السابقة الممثلة سيريناي ساريكايا، اذ قالت: "لا يعقل أن يفعل هذا … بكل تأكيد ضرب زر الاعجاب بالخطأ او حصل شيء ما في الواقع نحن لا نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا".



وكان تخوّف الثنائي التركي ألينا بوز وحبيبها أوموت افيرغين من الحديث عن الزواج بسبب الحسد، اذ قالا لوسائل إعلام تركية: "يوجد حفل سينمائي في انقرة شهر و نوفمبر سنكون متواجدين به ، رأينا بعض الاخبار عن الزواج ولكن لم يحدث عرض بعد و لا نريد التحدث عن الامر لانه ربما نصاب بالحسد بمجرد الحديث فقط".