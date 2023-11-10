ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة التركية ألينا بوز عن قيام حبيبها أوموت افيرغين بوضع اعجاب على منشور حبيبته السابقة الممثلة سيريناي ساريكايا، اذ قالت: "لا يعقل أن يفعل هذا … بكل تأكيد ضرب زر الاعجاب بالخطأ او حصل شيء ما في الواقع نحن لا نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كثيرًا".
وكان تخوّف الثنائي التركي ألينا بوز وحبيبها أوموت افيرغين من الحديث عن الزواج بسبب الحسد، اذ قالا لوسائل إعلام تركية: "يوجد حفل سينمائي في انقرة شهر و نوفمبر سنكون متواجدين به ، رأينا بعض الاخبار عن الزواج ولكن لم يحدث عرض بعد و لا نريد التحدث عن الامر لانه ربما نصاب بالحسد بمجرد الحديث فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر حبيب ألينا بوز يُحرجها بتصرفه مع حبيبته السابقة سيريناي ساريكايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.