شكرا لقرائتكم خبر عن الليبى فؤاد القريتلى: وافقت على المشاركة بـ"راجعين" فورا وسجلت صوتى 12 بليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية بمشاركة 25 فنانًا من الوطن العربى، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة.

وقال الفنان الليبى فؤاد القريتلى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيد جدا إنى شاركت فى أوبريت راجعين وكنت من فريق العمل ومشاركتى فيه كانت بالصدفة الباحتة كلمنى المخرج الليبى أحمد كويفية عن المشروع فى بدايته وإنه عن فلسطين وناقص صوت ليبى يشارك قولتله أنا معاكم كلم أحمد المنتج ناصر البشير وعلاقتى بناصر من 2015 وإحنا أصدقاء وافق و شاركت معاهم".

وأضاف فؤاد: "كلمنى أحمد كويفية وقال لى على نوع الاستوديو والإضاءة والكاميرا وروحت الاستوديو 12 بليل وسجلت المقطع الخاص بيا في ليبيا والفريق كله كان متعاونا جدا سواء المتواجد فى ليبيا أو فى الأردن أو فى السعودية والكويت كلنا أيد واحدة وأن إحنا نعمل حاجة نساعد بها الفلسطينيين".

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب فى العالم العربى من دول مختلفة، هى: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين فى العمل بشكل تطوعى بدون مقابل، فى حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربى على غرار أوبريت الحلم العربى.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه فى الأردن وتم تصوير باقى المشاركين عن بعد كل فى بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر بشير، و توزيع ناصر بشير و مروان موسى و عمر شومالى وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.