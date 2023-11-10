هاري وميغان منزعجان بعد انتشار اشاعة جديدة عنهما… وما علاقة الملك تشارلز؟

نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أنه تم التأكيد على أن هاري وميغان لن يحضرا احتفال عيد ميلاد الملك تشارلز الـ ٧٥ خاصة أن ليس لديهما أي نية للذهاب، حتى لو تمت دعوتهما لحضور المنافسة يوم الثلاثاء المقبل، في ١٤ نوفمبر/تشرين الثاني.

هذه المعلومات المتداولة دفعت بالمتحدث الرسمي باسم عائلة ساسكس إلى نفي الأمر، بالإضافة إلى ذلك، فقد كشف المتحدّث باسم العائلة أنه في حالة رغبة تشارلز الثالث في حضور هاري وميغان الاحتفال فإنهما سيكونان هناك دون تفكير آخر.

وأوضح الأمير هاري وميغان ماركل في بيان: “ردًا على العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام البريطانية، تم توضيح أنه لم يكن هناك أي اتصال بخصوص دعوة لحضور عيد ميلاد جلالة الملك القادم”. واضاف البيان انه “من المخيب للآمال أن صحيفة صنداي تايمز قد أخطأت في نقل هذه القصة”.

وقد أشار مصدر آخر إلى أنه لم يتواصل مع هاري أحد من القصر لحضور الحدث، وفي الوقت نفسه، قررت العائلة المالكة البريطانية التزام الصمت، رافضة الإدلاء بأي نوع من التصريحات حول هذا الموضوع.

وكانت آخر زيارة للأمير هاري إلى المملكة المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي لحضور حفل توزيع جوائز WellChild، كما زار قبر جدته الملكة إليزابيث الثانية، في الذكرى الأولى لوفاتها، لكنه لم ير أيًا من أفراد عائلته تقريبًا، الذين كان لديه علاقة أكثر توترًا معها خاصة بعد نشر مذكراته Spare.