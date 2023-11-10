نيكي ميناج تبكي مليون مرة بسبب أديل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية نيكي ميناج عن النجمة العالمية أديل، مشيرة الى تأثرها الكبير بأعمالها الغنائية، اذ قالت في تصريح جديد لها: "لقد جعلتني أبكي مليون مرة.

. لكنني ما زلت أنتظر المزيد من أغانيها".

وكانت عايدت نيكي ميناج، في وقت سابق، صديقها النجم العالمي درايك بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال صور تجمعهما نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر الإثنان في صور من بداية مسيرتهما، وعلقت نيكي ميناج معايدةً صديقها بالقول: "يوم ميلاد سعيد درايك، أحبك من القلب".