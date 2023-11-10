ميرنا وليد - بيروت - جيزيل هاشم زرد الإعلامية والكاتبة التي أغدقت عطاء وثقافة ومحبة، هي التي تنوّع عملها، فكتبت الكثير من المسرحيات للأطفال وليست أيّة مسرحيات، بل تحمل في طياتها رسالة توعوية معينة، كما انها قدّمت برنامجها "جارة السما" على قناة "تيلي لوميار".
موقع الخليج 365 التقى بالإعلامية والكاتبة جيزيل هاشم زرد وتحدثنا عن اختلاف المواد التي تُقدّم للأطفال بين الحاضر والماضي، عدم تكرار تعاونها مع الليدي مادونا بعد مسرحية "غادة الكاميليا"، الأعمال التي تحضر لها، ترشحها سابقا للنيابة، وهل اذا كانت ترغب بإعادة هذه التجربة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جيزيل هاشم زرد: "حرام نموت متنكرين" ولهذا السبب لم يتجدد تعاونها مع الليدي مادونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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