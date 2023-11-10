للمرة الأولى نانسي عجرم تغني "مستنياك" أمام مغنيتها الأصلية

ميرنا وليد - بيروت - غنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مجموعة من الأغنيات في حفل روائع بليغ حمدي الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس، ومن بين الأغاني التي غنتها نانسي "العيون السود" للراحلة وردة، و"أنا بعشقك أنا" لميادة الحناوي و"مستنياك" لعزيزة جلال، وإمنها المرة الاولى التي تغني فيها نانسي الأغنية أمام مغنيتها الأصلية عزيزة جلال.



وقبل غنائها قالت نانسي: "مستنياك.. الليلة لها نكهة خاصة بوجود الفنانة الكبيرة عزيزة جلال، تحياتنا إليك".

وقالت عزيزة في الحفل :"أنا مبهورة بالليلة الحلوة التي أطلقت عليها ليلة وفاء، لأن فيها وفاء لبليغ حمدي، وكان ليا حظ أغني بكلامه، بحب أغنية (مستنياك)، دي عايشة معايا من سنين، أنا اعتزلت وبعدت عن الفن، وهي لسة معتزلتش وموجودة مع الجمهور".