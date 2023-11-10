ميرنا وليد - بيروت - تم تداول فيديو لنجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر من دون فلتر وفوتوشوب خلال تواجدها في أحدث المناسبات على السجادة الحمراء وظهرت بشرتها متعبة للغاية وكأن عمرها أكبر بكثير من 26 عاماً مما سبب صدمة لعدد كبير من المتابعين.
وهذه ليست المرة الاولى التي يتم تداول فيديوهات قريبة من وجه النجمات العالميات وذلك للتأكيد انهن لسن من دون شوائب خصوصا مع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على نفسية المراهقات ولاصورة النطية لاتي تم رسمها على ان النجمات هن الاجمل ولا أخطاء بأجسامهن او وجوههن.
كانت هذه تفاصيل خبر صدمة بسبب شكل بشرة كايلي جينر من دون فيلتر وفوتوشوب! - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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