آخر تطورات الحالة الصحيّة لياسمين رئيس بعد صورتها من المستشفى

أعلنت الممثلة ياسمين رئيس من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن تعرّضها لوعكة صحيّة، ادخلت على أثرها الى أحد المستشفيات.

ظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها وهي تتلقى العلاج. وقد كشف مصدر طبّي من داخل المستشفى لـ”لها” أن ياسمين أُصيبت بإعياء شديد، وقرر الأطباء إبقاءها في المستشفى تحت المراقبة، وأنها الآن بحالة صحية جيدة، ومن المحتمل أن تغادر الى منزلها في الساعات القادمة.

على صعيد آخر، صوّرت ياسمين فيلمًا سينمائيًا جديدًا بعنوان “الفستان الابيض “الذي يجمعها لأول مرة مع المخرجة جيلان عوف.

تدور أحداث الفيلم عن صديقتين فقيرتين توشك واحدة منهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

الفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.

أما آخر أعمالها السينمائية، فيلم “أنا لحبيبي” والذي جمعها مع الممثل كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد. وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.