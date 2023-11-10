بعد فترة قصيرة من زواجهما.. ممثل مصري يعلن طلاقه من المذيعة المعروفة

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة قصيرة من زواجهما لا تتعدى السنتين، أعلن الممثل المصري ياسر فرج طلاقه من المذيعة المصرية هبة الهواري.

ورفض ياسر التحدث عن السبب وراء الخلاف الذي نشب بينهما، بعد قرابة عام و8 أشهر من الزفاف، مقدماً الشكر لكل من سأل عن حالته النفسية والصحية.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا مجموعة صور من حفل زواج ياسر فرج على هبة الهواري، بحضور عدد كبير من الفنانين والممثلين والمقربين.

وعبر الجمهور عن شعورهم بالأسف والإنزعاج، حيث أنه لم يمرّ عام على وفاة زوجة ياسر فرج الأولى ميادة، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، معتبرين أنه كان بإمكانه الإنتظار لوقت أطول قبل الإقدام على هذه الخطوة.

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