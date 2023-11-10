ناتاشا تطرح ألبومها الجديد "الخزامى" وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ناتاشا ألبوماً غنائياً جديداً حمل عنوان "الخزامى"، يتضمن خمس أغنيات تعاونت فيها ناتاشا مع ألمع الشعراء والملحنين، نذكر منهم الشاعر أحمد أشرف المطري والملحن عبدالله آل سهل والشاعر طلال الرشيد (العطيب) والشاعره هواء والملحن تركي الشريف والشاعر عبد الرحمن البوق، أما الأغاني فكانت عناوينها مميزة وهي "مكتوب لي" و "شعوري فاق" و "على حطت يدك" و "آمر ألبيك" و"استنسخ أشباهي".



يذكر أن للفنانة ناتاشا مسيرة فنية طويلة ونجاحات عديدة اذ قدمت من أروع الحفلات والمهرجانات مع ألمع النجوم، كما وتحمل في شخصيتها الجميلة صوتاً قوياً ورناناً.