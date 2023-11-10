ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية ريم البارودي قلق الجمهور على صحتها، بسبب إختفائها بشكل كامل عن الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، منذ تأديتها مناسك العمرة في السعودية.
وكشفت ريم البارودي أنها تعرضت لأزمة صحية أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة، أدت إلى اختفائها، طالبةً الدعاء لها بالشفاء العاجل، وقالت ريم البارودي كاشفة عن تفاصيل حالتها: "ربنا كريم وكتبلي أتعب في بلدي وفي بيتي، روحت لدكتور وكنت تحت الملاحظة لمدة ثلاثة أيام بسبب سخونية مش بتنزل، ولكن الحمد الله النهاردة في تحسن وإن شاء الله أكون كويسة".
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودي تكشف سبب إختفائها الكامل عن الجمهور.. وهذا ما حصل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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