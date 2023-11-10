روبرت دي نيرو يخسر أكثر من مليون دولار.. والسبب فاضح!

ميرنا وليد - بيروت - ربحت السيدة غراهام تشيش، مساعدة الممثل العالمي روبرت دي نيرو السابقة، الدعوى القضائية التي رفعتها ضده، وحصلت على مبلغ تجاوز الـ 1. 2 مليون دولار أميركي، وذلك في قضية تتعلق بالتمييز بين الجنسين والإنتقام.

وبحسب اللجنة المحلفة بالمحكمة فإن الممثل لم يكن شخصياً مسؤولاً عن هذه الانتهاكات، بحسب موقع "سكاي نيوز البريطانية"، وسيكون المبلغ علة دفعتين قيمة الواحدة منهما 632.143 دولاراً.

وقد تورط الممثل في دعاوى قضائية مع روبنسون منذ استقالتها عام 2019 وقالت هي، أن دي نيرو وصديقته تيفاني تشين تعاونا ضدها لتحويل وظيفتها التي كانت تحبها ذات يوم إلى "كابوس".

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