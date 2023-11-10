ميرنا وليد - بيروت - ضج الوسط الفني اليوم بخبر إدعاء موسيقية عالمية بقيام نيل بورتناو، ‏الرئيس السابق لـ"ريكوردينغ أكاديمي" المسؤولة عن تنظيم ‏جوائز "غرامي" بإغتصابها، كما رفعت دعوى قضائية ضده.

وجاء في الدعوى أن بورتناو قام بتخدير الموسيقية في أحد غرف الفنادق، وقدم لها المخدر بكأس من النبيذ، الذي شعرت بأنها مشوّشة بعد احتسائه، وفقدت الوعي.

وأكدت المدعية أنها كانت تشعر بإعتداء بورتناو عليها، لكنها لم تتمكن من القيام بأي ردة فعل، كما أكدت أن الأكاديمية تجاهلت أقوالها عندما أبلغت ‏المسؤولين فيها عن تعرّضها للاغتصاب.‏

كانت هذه تفاصيل خبر المسؤول عن جوائز "غرامي" متهم بإغتصاب هذه الفنانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.