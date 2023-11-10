نيللي كريم تخوض دراما رمضان بـ”فراولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة المصرية نيللي كريم جلسات التحضير لمسلسلها الجديد “فراولة” الذي تُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل، استعداداً للبدء بالتصوير مطلع العام المقبل.

والمسلسل مكوّن من 15 حلقة وتعود به نيللي الى الكوميديا، بعد غياب سنوات منذ أن قدّمت مسلسل “بـ100 وش” مع الفنان آسر ياسين.

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد أعلنت عن بدء التصوير في شهر كانون الثاني (يناير) من العام المُقبل، وذلك حتى الانتهاء من كتابة العمل والتعاقد مع باقي الممثلين.

وكانت الفنانة نيللي كريم قد كشفت في وقتٍ سابق أنها ستعود إلى الكوميديا في موسم رمضان 2023، لا سيما أنها قدّمت في الموسمين الماضيين، تجربتين دراميتين جادتين، هما “عملة نادرة” و”فاتن أمل حربي”، قائلةً: “الدراما تعبتني نفسياً، وقلت أقدم كوميديا بقى”.

ويُعرض حالياً للفنانة نيللي كريم فيلم “فوي فوي فوي”، بمشاركة: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، وحنان يوسف. وتدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر خارج البلاد مستغلاً فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليه بزعم أنه كفيف، ليخوض معه تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج، وبذلك يتمكن من السفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد وتيرة الأحداث في إطار من المفاجآت.