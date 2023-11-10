أفلام شادية وفريد الأطرش وأسمهان مفاجأة “البحر الأحمر السينمائي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي” عن مجموعة الأفلام المختارة في دورته لهذا العام ضمن برنامجَي “اختيارات عالمية” و”كنوز البحر الأحمر”، حيث سيقدّم من خلالهما أفضل الأفلام التي أُنتجت خلال فترة الاثني عشر شهراً الماضية، إلى جانب روائع السينما الكلاسيكية القديمة والجديدة التي تتضمن فيلمين تم ترميمهما حديثًاً بالتعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلام.

سيسلّط برنامج “اختيارات عالمية” الضوء على بعض الأفلام التي لاقت استحسان النقاد وحققت نجاحاً تجارياً لهذا العام. وتتضمن القائمة المختارة مجموعة من المخرجين والممثلين الحاصلين على جوائز عدة، منهم: آنا كندريك وفيلمها “امرأة السّاعة”، وديفيد أويلوو منتج فيلم “جميعنا معاً: قصّة دالكورد”، والممثلة إلين بورستين والممثل إيوان ماكغريغور في فيلم “أريكة الأمّ”، كما تضم المجموعة المختارة كلاً من المنتجتين سيرينا وفينوس ويليامز اللتين أنتجتا فيلم “كأس 71″، والمخرجة جينيفر اسبوزيتو عن فيلمها “قتلى جدد”، والمخرجة ليتيسيا كولومباني عن فيلمها “الضفيرة”، إلى جانب ثلاثة مخرجين من المغرب، هم: أسماء المدير وفيلمها “كذب أبيض”، وصوفيا علوي وفيلمها “أنيماليا”، وكمال الأزرق وفيلمه “عصابات”.

وتضم النسخة الثالثة من برنامج “كنوز البحر الأحمر” هذا العام اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أثمرت عن ترميم اثنين من الأفلام العربية الكلاسيكية الشهيرة لنجوم تركوا بصمتهم في عالمَي الموسيقى والسينما، وهما فيلما: “انتصار الشباب” للمخرج أحمد بدرخان من بطولة الفنان فريد الأطرش والفنانة أسمهان، و”عفريت مراتي” للمخرج فطين عبدالوهاب، من بطولة الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم البرنامج عرضاً للفيلم التركي “عبور الجسر: صوت إسطنبول” للمخرج فاتح أكين في نسخة جديدة بدقة عرض 4K فائقة الوضوح، إلى جانب عرض للفيلم الموسيقي الكوميدي “آنسات روشفور” للمخرج الفرنسي جاك ديمي، وتأليف الملحن ميشيل ليغراند، وبطولة كاثرين دينوف وشقيقتها فرانسواز دورليك، وأسطورة الأفلام الموسيقية جين كيلي.