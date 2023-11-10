إلغاء حكم بتغريم رامي جمال 15 ألف دولار.. وهذه تفاصيل القضية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم القضائي الصادر ضد الفنان رامي جمال بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي، إثر عدم حضوره حفلاً في ليبيا من تنظيم الأخير.

وأعلن رامي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن الحكم الصادر عن المحكمة، مؤكداً أن القرار نص على قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، بإلغاء الحكم بتغريمه 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

وكتب رامي قائلاً: “هذا البيان أصدره على صفحتي لإظهار الحقيقة، بعد نشر الحكم الصادر ضدي بدون إعلاني، إعلان قانوني في كل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية والتشهير بي”.

وكان رامي جمال قد تصدّر في الفترة الماضية، تريند “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إصدار محكمة شمال القاهرة الدائرة 14، حكماً بإلزامه سداد 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي، ومنظّم الحفلات عدنان العسيلي، بعد أن تغيب عن حفل كان من المقرر إقامته في ليبيا.