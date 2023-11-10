مسلسل هدى حسين الجديد ينقلها للعيش في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة العراقية المقيمة في الكويت هدى حسين للانتقال إلى المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة من أجل تصوير مسلسلها الدرامي الجديد المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

والعمل الجديد الذي اختارت هدى حسين تصويره في المملكة تتعاون فيه مع المنتج اللبناني جمال سنان صاحب شركة “إيغل فيلمز” وهو من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

وكانت هدى حسين شاركت في وقت سابق عبر حسابها على إنستغرام صورة جماعية ظهرت فيها برفقة كل من جمال سنان وهبة مشاري حمادة وعلي العلي معلقة عليها بالقول “‎انتظرونا في عمل جديد بإذن الله”.

وكشف برنامج “سينماتك” الذي يعرض على قناة “اس بي سي” السعودية أن هدى حسين ستستقر في السعودية قريبا لتصوير أحدث أعمالها الدرامية.

ولفت البرنامج إلى أن الممثلة المصرية نور الغندور انضمت إلى أبطال المسلسل الجديد، لتجدد بذلك مشاركتها الناجحة مع هدى حسين، إذ يعد المسلسل المقرر مشاركته في رمضان 2024 ثاني عمل يجمع النجمتين بعد نجاح تجربتهما السابقة في مسلسل “من شارع الهرم إلى”.

ويأتي سفر هدى حسين إلى السعودية قريبا أيضا من أجل مشاركتها في مسرحية “السحر الأسود” التي ستعرض ضمن موسم الرياض وهي من ‏تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، وبمشاركة عدد من النجوم بينهم باسمة حمادة، حمد العماني، مرام البلوشي وغيرهم.

وقدمت هدى حسين إلى جانب أختها سحر المسلسل الكويتي “ملح وسمرة” الذي كان من المزمع بثه في الموسم الرمضاني الماضي على قناة “ام بي سي1” ومنصة شاهد قبل أن يتغير موعد عرضه.

وكانت الممثلة العراقية قالت في تصريحات سابقة إنها تفضل عرض الأعمال الفنية بعد شهر رمضان في أجواء تقل فيها المنافسة المحمومة، معتبرة أن نسبة المتابعة تكون أعلى بعيدا عن تخمة العروض الرمضانية.

وتحظى هدى حسين بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتابع محبيها كل أعمالها الفنية وينتظرونها بحماس.