8 مسلسلات مصرية في موسم الدراما الشتوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد موسم الدراما الشتوية، في مصر، مشاركة 8 مسلسلات دفعة واحدة، ما زال بعضها في مرحلة التصوير، رغم التخطيط لانطلاق العرض تلفزيونياً، في الثلث الأخير لشهر نوفمبر الجاري.

ويضم موسم الدراما المرتقب، مسلسلات متنوعة، ما بين الأكشن، والغموض والإثارة، واللايت كوميدي، وهي: “البيت بيتي 2″ لكريم محمود عبد العزيز، و”روز وليلى” بطولة يسرا ونيللي كريم، و”بطن الحوت” لمحمد فراج، و”حدوتة منسية”، و”بقينا اتنين”، و”بينا ميعاد 2″، و”زينهم”، و”أرواح خفية”.

ويُعد مسلسل “حدوتة منسية” لـسوسن بدر، من أبرز المسلسلات المقرر عرضها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما يواصل فريق العمل تصويره حتى الآن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وكشفت الفنانة سوسن بدر، لـ”الشرق”، تفاصيل الشخصية التي تُجسدها داخل المسلسل، موضحة أنها تؤدي دور أم لـ4 أبناء، تُدعى “سعاد”، وتتعرض لنسيان أحداث مهمة عاشتها في الماضي، الأمر الذي يؤثر في حاضرها، وفي علاقتها مع الأبناء.

“حدوتة منسية” مكوّن من 30 حلقة، ويُشارك في بطولته بجانب سوسن بدر، كل من عبير صبري، وأحمد فهيم، والعمل تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين.

جزء جديد

ويواصل الثنائي صبري فواز وبيومي فؤاد، تصوير الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي عُرض العام الماضي، حيث يناقش العمل العلاقات الأسرية في إطار لايت.

المنتج إبراهيم حمودة، قال لـ”الشرق”، إن تصوير الجزء الثاني، مازال قائماً حتى الآن، وجرى الانتهاء من بعض المشاهد في محافظة مطروح الساحلية، ومن المقرر أن يعرض تلفزيونياً في 30 حلقة، خلال أسابيع.

الجزء الأول استعرض عائلة “حسن”، الذي توفيت زوجته، وتركت له 4 أولاد، وعائلة “نادية” التي طلقها زوجها تاركاً لها 4 فتيات، نشأن على الكبت والديكتاتورية، ويحاولن الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأخيرة تراقب الجميع طوال الوقت.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، وداليا شوقي، وآية سليم، وبسمة، والعمل تأليف وإخراج هاني كمال.

مشرحة زينهم

ويُنافس الفنان أحمد داوود، في موسم الدراما الشتوية بمسلسل جديد يحمل اسم “زينهم”، في أول بطولة مطلقة له، ويشارك في بطولته كريم قاسم وتارا عماد، والعمل تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

ومن جانبه، قال محمد سليمان عبد المالك، لـ”الشرق”، إنّ أحداث المسلسل مستوحاة من رواية “أصدقائي الموتى شكراً” للطبيب محمد جاد الله، موضحاً أن “العمل يتناول بعض الحكايات لأحد الأطباء داخل (مشرحة زينهم) في إطار لايت كوميدي”.

وأضاف أن الأحداث تمزج بين القضايا والتحقيقات، والطابع الكوميدي الخفيف للشخصيات والأجواء وأبعادها السيكولوجية والاجتماعية، واصفاً التجربة بقوله: “خلطة جديدة تماماً”.

ويتعاون شريف منير مع رانيا يوسف، في مسلسل جديد بعنوان “وبقينا اتنين”، يواصلان تصويره حالياً، ومقرر عرضه نهاية نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته كل من طارق عبد العزيز، وياسر الطوبجي، ويوسف عثمان وآخرين، وتأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

وأوضحت أماني التونسي، لـ”الشرق”، أن المسلسل تدور أحداثه حول مراحل صدمة ما بعد الطلاق، في إطار اجتماعي رومانسي، وهو مكون من 20 حلقة فقط.

وبعد تأجيل شهور طويلة، سيُعرض أخيراً مسلسل “أرواح خفية” ديسمبر المقبل، ويشاركها البطولة كل من نضال الشافعي، وفراس سعيد، ومنذر رياحنة، والعمل تأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام نشأت.

وبدورها، قالت سمية الخشاب، لـ”الشرق”، إنها تُجسد دور معلمة في إحدى المدارس، لتكتشف إن الطلاب لديهم قدرات غير عادية، موضحة أن المسلسل يناقش المشكلات والمؤمرات الذي يتعرض لها التلاميذ بالمدرسة، في إطار من الإثارة والتشويق.

3 مسلسلات على “شاهد”

وكشفت منصة “شاهد” عن عرض 3 مسلسلات جديدة، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد فترة من التأجيل، أبرزهم مسلسل “بطن الحوت” بطولة محمد فراج، وباسم سمرة، وأسماء أبو اليزيد، وعبد العزيز مخيون، وسماح أنور، وبسمة وآخرين، والعمل تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

وتدور الأحداث حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات المتطرفة، ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

كما سيُعرض أيضاً الجزء الثاني من مسلسل “البيت بيتي”، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ومصطفى خاطر، والعمل تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم، وإخراج خالد مرعي، وتدور الأحداث حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول “بينو” و”كراكيري” طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

وسينطلق قريباً مسلسل “روز وليلى” بطولة يسرا ونيللي كريم، وكتابة السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج أدريان شيرجولد، وتأتي قصته على امتداد 10 حلقات فقط، في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليء بالأكشن والتشويق والمغامرة.

وتدور الأحداث عن محققتين مستقلتين يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجرى التخطيط والإعداد لها في مصر. وخلال سير الأحداث، تجد المحققتين اللتين تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة، نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مقرّبةً “روز” و”ليلى” خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز، وكشف ملابسات القضية.

ثراء فني

الناقد خالد محمود، اعتبر وجود 8 مسلسلات في موسم الشتاء، بمثابة حالة من الثراء الفني، قائلاً لـ”الشرق”، إنّ “نجاح المسلسلات التي تُعرض عبر المنصات، دفع قنوات التلفزيون، أن تطبق تلك الأفكار، وإنتاج مسلسلات قصيرة”، متابعاً أن “الأعمال المكونة من 15 حلقة أو أقل استطاعت جذب الجمهور، ويتابعها دون ملل، وأعتقد أن عصر الـ30 حلقة سيتلاشى مع الوقت”.

وبرر ذلك أن “المسلسلات الطويلة تفتقد الحبكة الدرامية، وترصد الموضوعات بسطحية دون التعمق فيها، حتى وإن تناولت قضايا اجتماعية معاصرة، والعنصر الوحيد المستفيد منها، هم الممثلون”.