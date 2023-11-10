هل دخلت كايلي جينر القفص الذهبي؟ فيديو أثار ضجة واسعة!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة تلفزيون الواقع وسيدة الأعمال كايلي جينر الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تحمل كلبها وتداعبه.

ولفتت كايلي جينر الأنظار حيث بدت وهي تضع خاتم ألماسي للخطوبة بيدها اليسرى، ⁣ما أثار تكهنات بأن الخاتم قد يكون من الممثل تيموثي شالامي.

وبعد أن أطلقت كايلي جينر خط ملابسها الجديد، والذي يحما عنوان "Khy، إتهمت من قبل المتابعين بأنها تقلد تصاميم مغني الراب وزوج شقيقتها كيم كارداشيان السابق، كانيي ويست.

ونشرت كايلي عبر حسابها الخاص، صورة لأحد تصاميمها التي تضمّنت سترات منتفخة وثياباً يتمّ ارتداؤها كطبقات أساسية للطقس البارد، وظهرت في الصورة وهي ترتدي جامبسوت ضيق وفوقه سترة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور التي إتهمتها بشكل مباشر قائلة: ​​​​​"تبدو تماماً كشيء قد يصمّمه كانييه ويست"، ليضيف آخرون: "هل أصبحتم تسرقون تصاميم كانييه الآن؟".

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