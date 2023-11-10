مريم حسين تعلن دخولها مجال الغناء وتستعد لطرح أول ألبوماتها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المغربية مريم حسين، دخولها مجال الغناء، وإطلاق أول ألبوماتها الغنائية عام 2024.



ونشرت مريم لمتابعيها، مقطع فيديو يوثق كواليس تسجيلها الألبوم في الاستديو، وظهرت مريم بالفيديو وهي تغني وترقص.

وكتبت تعليقاً على الفيديو قالت فيه أن الغناء شغفها الحقيقي، وأشارت إلى أن الجمهور يعرف فقط أنها ممثلة وإعلامية، ولا يدري شيئاً عن موهبتها في الغناء.

وكشفت مريم عن أنها منذ طفولتها تحلم بأن تكون مغنية وراقصة، وستحقق اليوم هذا الحلم الذي يجعلها تشعر بسعادة عميقة.

ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستُظهر جانباً مختلفاً من شخصيتها خاصة أنها كتبت كلمات الأغاني بنفسها حتى تستطيع التعبير عن مشاعرها بشكل دقيق.

وأضافت مريم: "ترقبوا أصدقائي الأعزاء مشاركتي أعمق مشاعري وخبرتي من خلال القوة الموسيقية، دعونا نبدأ في هذه المغامرة الموسيقية الرائعة دعمكم يعني العالم بالنسبة لي".

يذكر أن مريم حسين كانت قد كشفت العام الفائت عن رغبتها بدخول مجال الغناء، وقامت بإطلاق أولى أغنياتها، باللهجة المصرية، والتي حملت اسم "هدية".

