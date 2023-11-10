ممثلة أسترالية أمام البرلمان الأوروبي: "أوقفوا إطلاق النار في غـ زة"

ميرنا وليد - بيروت - وقفت الممثلة الأسترالية، كيت بلانشيت، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، لإدلاء خطابها، وطالبتهم بوقف إطلاق النار في قطاع غز ة، ووضع حدّ لكل ما يحدث.



وابتدأت كيت خطابها بالحديث عن الحرب الإسرائيلية على غز ة، وقالت: "أنا لست من سوريا، أو أوكرانيا، أو يمنية، أو أفغانستان، أو من جنوب السودان، أو إسرائيل، أو فلسطين، أنا لست سياسية، لكنني شاهدة، فلقد شهدت التكلفة البشرية للحرب، والعنف، والإضطهاد في زياراتي للمخيمات حول العالم، لا أستطيع الإشاحة بوجهي".

وأشارت كيت إلى أن دورها كممثلة وسفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التركيز على الحالة الإنسانية، وقالت: "في الأسابيع القليلة الماضية، شعرنا بالرعب لمشاهدة العنف المستمر في إسرائيل وغز ة، الصراع لا يزال يكلف آلاف الأرواح من الأبرياء".

كما كررت كيت دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى"وقف إنساني فوري لإطلاق النار والإفراج فورًا عن جميع المدنيين المحتجزين رهائن".

ولفتت إلى أنه نتيجة الحروب والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية، هناك أكثر من 114 مليون شخص في العالم نزحوا من بلادهم إلى دول أخرى.

وتابعت: "استثمروا في التعليم ووسائل العيش لضمان أن يكون للعائلات فرص أينما كانت حتى لا تضطر إلى الانتقال... لن يستفيد أحد من جيل من الشباب المغترب والمستبعد".