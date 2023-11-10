هكذا رد جمال العدل على تصريحات نيللي كريم.. وماذا قال عن خلافهما؟

ميرنا وليد - بيروت - ردت المنتج المصري جمال العدل على تصريحات الممثلة المصرية نيللي كريم، والتي طالت شركات الإنتاج المصرية، وإعتبرت أنها لا توجه الممثل بشكل سليم، خاصة وأنها تعاونت معه لسنوات.



وقال جمال العدل: "أنا يهمني النجمة الشاطرة، وبموت في نيللي كريم لإنها عمرها ما ركبت رموش ولا أصرت على المكياج، وتحسي إنها ست عايزة تشتغل دورها وتمشي".

وحول وجود خلاف بينهما، قالت: "الصحفيين قالوا إنها زعلانة ولم تحضر العرض الخاص للفيلم، ومعلوماتي إنها كانت مسافرة، ونيللي كريم ويسرا وأحمد السقا وهنيدي من مؤسسين العدل جروب، وعلاقتنا تعدت علاقة الشغل، وأنا اللي مجوز نيللي وكنت وكيلها في الفرح. لو نيللي كانت زعلانة من أفيش الفيلم مكانتش وقفت ورا محمد فراج، وهي فنانة جدا، وظهرت على بوستر مسلسل فاتن أمل حربي بطريقة لا تقبلها ممثلة أخرى، لكن نيللي فنانة جدا".