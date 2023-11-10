حورية فرغلي تنشر صورة لشكلها بعد عملية أنفها.. والجمهور يتأثّر

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية حورية فرغلي صورة لها من آخر عملية جراحية خضعت لها لأنفها في الولايات المتحدة الاميركية، وعلقت كاتبة: "هكذا أنا

أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للابد.

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وتابعت: "يا رب ما يكتب لحد الوجع يارب .. اخر عمليه اللهم لك الحمد .. اصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصورة المؤثرة لحورية فرغلي، التي تظهر مدى معاناتها في الفترة الأخيرة من عمليات التجميل لأنفها، الذي كسر قبل سنوات خلال حادثة تعرضت لها.