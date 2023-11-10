ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية حورية فرغلي صورة لها من آخر عملية جراحية خضعت لها لأنفها في الولايات المتحدة الاميركية، وعلقت كاتبة: "هكذا أنا
أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للابد.
.".
وتابعت: "يا رب ما يكتب لحد الوجع يارب .. اخر عمليه اللهم لك الحمد .. اصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه الصورة المؤثرة لحورية فرغلي، التي تظهر مدى معاناتها في الفترة الأخيرة من عمليات التجميل لأنفها، الذي كسر قبل سنوات خلال حادثة تعرضت لها.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي تنشر صورة لشكلها بعد عملية أنفها.. والجمهور يتأثّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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