إسعاد يونس زعيمة كفيفة في "عصابة عظيمة"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة الكبيرة إسعاد يونس لطرح فيلمها الجديد "عصابة عظيمة " مع كوكبة كبيرة من النجوم والشباب، ومن إخراج وائل حسان، ومن المقرر عرض العمل في موسم رأس العام الميلادي الجديد.

وتجسد النجمة الكبير إسعاد يونس خلال فيلمها الجديد والدة الفنان كريم عفيفي، وتظهر لـ أول مرة بشخصية سيدة كفيفة، الفيلم في إطار كوميدي تشويقي.

إسعاد يونس

حيث تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها، فيما تظهر رنا رئيس بدور خادمة ضمن الأحداث، وتقدم فرح الزاهد شخصية زوجة كريم.

نبذة عن إسعاد يونس

اسمها بالكامل إسعاد حامد جمال الدين يونس، الشهيرة بإسعاد يونس ولدت في القاهرة في 12 إبريل 1950 لأب يعمل طيار حربي ثم صحفيا في مؤسسة "روز اليوسف" تخرجت إسعاد يونس من معهد الإرشاد السياحي 1972، وقررت التقدم لامتحانات الإذاعة المصرية وبالفعل نجحت وأصبحت مذيعة ومعدة في إذاعة "الشرق الأوسط".

ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة.

إسعاد يونس

في سياق مختلف، طرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية غصن الزيتون تضامنًا مع أحداث غـزة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وانضمت لقائمة الـ TOP 10 على يوتيوب، واحتوت الأغنية على العديد من اللقطات المؤلمة من دمار غزة وشعبها.

أغنية غصن الزيتون، من كلمات حسام طنطاوي، وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، ومن إنتاج شركة مزيكا.

إسعاد يونس

وكان من المقرر أن يحيي أحمد سعد حفلًا غنائيًا يوم 18 أكتوبر الماضي، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لكن تم تأجيله نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسـ طيني، وكانت ستشاركه الحفل روبي.

أما بهاء سلطان، فطرح مؤخرًا أغنية بعنوان دادينا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ميكس ماهر صلاح، ماستر جلال حمداوي.