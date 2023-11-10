جمال العدل ويسرا تريند.. القصة ايه ؟

ياسر رشاد - القاهرة - احتل اسم المنتج المعروف جمال العدل صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهوره في برنامج حبر سري.

وتطرق الحديث إلى ذكر النجمة الكبيرة يسرا وقال العدل "أنه اضطر للاعتذار للنجمة الكبيرة يسرا، وأن هناك مسلسل قدمته ولم يعجبه"

واستكمل المنتج جمال العدل حديثه قائلا:" لو زعلت حد أحب جداً اعتذر له ، والوحيدة اللي زعلتها بشكل غير مقصود النجمة الكبيرة يسرا، وهات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب، والسبب أني قلت في حوار سابق أن مسلسلها معجبنيش، وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب".

جمال العدل

وأوضح المنتج جمال العدل قائلا:" أنه المسؤول عن المسلسل أكثر من يسرا ، وهي نفسها لم تكن مسؤولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، مشيرا إلي أن يسرا من أهم الأشخاص في تاريخ العدل جروب" والعلاقة الإنسانية أهم بكتير من الشغل وكل الناس تزعل إلا يسرا".

يسرا تعلق

وعلقت النجمة الكبيرة يسرا على اعتذار المنتج الكبير جمال العدل، إذ أعادت يسرا نشر صورة للمنتج جمال العدل من حلقة "حبر سري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفييوهات الشهير "انستجرام" وكتبت عليها "ربنا يدم المحبة بينا "

استوري النجمة يسرا على انستجرام

نبذة عن يسرا

يسرا اسمها بالكامل سيفين محمد حافظ نسيم وهي من مواليد 10 مارس 1955، ممثلة مصرية، قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وهي حاصلة علي "شهادة جي سي إي"، وهي متزوجة من المهندس "خالد سليم" الأخ الأكبر للممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم.

يسرا

بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، تبرر عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: "عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل، وكان مجرد تفريغها يرضيني، وشيئا فشيئا أدركت الفرق بين الانتشار والاختيار"، قبل الأشتغال في مجال الفن والسينما، استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني حيث تعاملت مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد مثلا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً.

يسرا

وبخلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؛ قدمت يسرا عددا من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ"أبو"، والتي حققت نجاحا كبيرا وتخططت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان “الجونة السينمائي”

خاضت تجربة الغناء وذلك بتصديها للغناء أغاني منفردة ومن أشهرها "جنون الحب" و"جت نظرة عيونه" و"ثلاث دقات".